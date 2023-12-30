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На Урале машина насмерть сбила девочку, спешившую за мандаринами

Трагедия произошла сегодня утром в семи километрах от города Камышлова Свердловской области: девочку 12 лет, перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода, насмерть сбил автомобиль Nissan Qashqai. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники полиции, прибыв на место, предварительно установили, что водитель 1972 года рождения, ехавший из Камышлова в сторону Екатеринбурга, «совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, перебегающего дорогу перед близко идущим транспортным средством в зоне видимости пешеходного перехода». От полученных травм ребенок скончался на месте, до прибытия скорой помощи.

Как выяснили полицейские, погибшая девочка жила в селе Обуховское, побежала через дорогу в магазин за мандаринами.

За рулем Nissan был опытный водитель (стаж — с 2005 года). Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее, а родителей — обеспечить контроль за детьми и сформировать у них навыки безопасного поведения на дорогах, на личном примере демонстрировать, что переходить дорогу нужно в безопасных местах.