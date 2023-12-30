На Урале машина насмерть сбила девочку, спешившую за мандаринами

За рулем Nissan был опытный водитель (стаж — с 2005 года). Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее, а родителей — обеспечить контроль за детьми и сформировать у них навыки безопасного поведения на дорогах, на личном примере демонстрировать, что переходить дорогу нужно в безопасных местах.