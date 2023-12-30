МЧС подтвердило гибель десяти человек в Белгороде после обстрела ВСУ

«Пострадало 45 человек, из них четыре ребенка. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.
Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся массированной атаке со стороны Украины. Изначально губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о двух погибших детях в результате ударов. Была объявлена ракетная опасность, сирены звучали около часа. Гладков призывал людей спускаться в укрытие.
После обстрела в городе произошли пожары, МЧС сообщило о ликвидации 10 возгораний.
С начала российской спецоперации на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.