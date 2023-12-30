МЧС подтвердило гибель десяти человек в Белгороде после обстрела ВСУ

С начала российской спецоперации на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.