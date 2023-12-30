Собянин и главы регионов предложили Белгороду помощь после атаки ВСУ

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, власти выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава России. Глава столицы пообещал также при необходимости выделить необходимую помощь по восстановлению города.
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что провел разговор с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, предложив помощь. Гладков на это ответил, что сейчас регион «справляется своими силами». «Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — написал Старовойт.
Губернатор напомнил о событиях в Брянской области, где от удара ВСУ по приграничному поселку погиб ребенок. Сегодняшние удары по гражданским объектам российских регионов «абсолютно бессмысленны» и направлены лишь на запугивание мирного населения, заявил он.
Соболезнования и слова поддержки жителям Белгорода выразил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заявил, что регион при необходимости готов оказать «любую помощь белгородцам».
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже отреагировал на трагедию. Случившееся 30 декабря он назвал «подлым, бесчеловечным терроризмом в самом отвратительном его проявлении». Он отметил, что атака на Белгород произошла накануне праздника, «чтобы специально сделать больнее мирным людям».
«Били по центру города, по местам скопления людей. Дети погибли. Уверен, что российская армия не оставит этот теракт без ответа», — написал Артамонов в своем Telegram-канале, добавив, что Липецкая область готова оказать приграничному региону «любую необходимую помощь».
Соболезнования Белгороду также выразили губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Калужской области Владислав Шапша и другие.
Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся массированной атаке со стороны Украины. Изначально губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о двух погибших детях в результате ударов. Была объявлена ракетная опасность, сирены звучали около часа. Гладков призывал людей спускаться в укрытие. После обстрела в городе произошли пожары, МЧС сообщило о ликвидации 10 возгораний. Согласно последним данным ведомства, количество погибших выросло до 10 человек, среди них один ребенок.