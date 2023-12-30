Собянин и главы регионов предложили Белгороду помощь после атаки ВСУ

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся массированной атаке со стороны Украины. Изначально губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о двух погибших детях в результате ударов. Была объявлена ракетная опасность, сирены звучали около часа. Гладков призывал людей спускаться в укрытие. После обстрела в городе произошли пожары, МЧС сообщило о ликвидации 10 возгораний. Согласно последним данным ведомства, количество погибших выросло до 10 человек, среди них один ребенок.