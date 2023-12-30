Губернатор Кубани поддержал жителей Белгорода после массовых обстрелов ВСУ

— Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников. Белгород, мы с тобой! — написал в телеграм-канале Вениамин Кондратьев.