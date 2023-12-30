Губернатор Кубани поддержал жителей Белгорода после массовых обстрелов ВСУ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил слова поддержки всем белгородцам и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
— Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников. Белгород, мы с тобой! — написал в телеграм-канале Вениамин Кондратьев.
По последним данным МЧС России, в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.