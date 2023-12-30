Минниханов выразил соболезнования семьям погибших при ударе по Белгороду

«От себя лично и от всех жителей Республики Татарстан выражаю слова соболезнования родным и близким всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».
Как сообщал «Татар-информ», в результате обстрела с украинской стороны центра Белгорода, согласно последним данным МЧС, погибли десять человек, в том числе один ребенок. Еще 45 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.
В Белгород на помощь пострадавшим вылетела команда медиков Минздрава РФ во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин, о чем рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал Белгороду поддержку в восстановлении после обстрела.