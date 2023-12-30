«Все крайне тяжелые»: Что известно о пожаре в Ростове, в котором четыре человека пострадали, один погиб

В донской столице в субботу, 30 декабря, около семи часов вечера, загорелся частный дом на Немировича-Данченко, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. В затянутый черным дымом флигель спасателям пришлось проникать через окно, так как дверь была наглухо заперта изнутри.
Пожарные вынесли из дома двух мальчиков, их бабушку и дедушку. Еще одного человека спасти не удалось.
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в пожаре погибла 44-летняя крестная ребят. Пострадавшие мальчики оказались родными братьями возрастом четыре года и пять лет.
На момент трагедии их мамы не было дома. Она отлучилась по делам.
— Все постращавшие крайне тяжелые. И дети, и их бабушка дедушкой получили серьезные ожоги, кроме того они надышались угарным газом. Врачи бьются за жизнь пострадавших, — сказал источник издания.
По предварительным данным, пожар случился из-за замыкания проводки. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.