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«Все крайне тяжелые»: Что известно о пожаре в Ростове, в котором четыре человека пострадали, один погиб

В Ростове в пожаре серьезно пострадала целая семья.
Источник: Комсомольская правда

В донской столице в субботу, 30 декабря, около семи часов вечера, загорелся частный дом на Немировича-Данченко, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. В затянутый черным дымом флигель спасателям пришлось проникать через окно, так как дверь была наглухо заперта изнутри.

Пожарные вынесли из дома двух мальчиков, их бабушку и дедушку. Еще одного человека спасти не удалось.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в пожаре погибла 44-летняя крестная ребят. Пострадавшие мальчики оказались родными братьями возрастом четыре года и пять лет.

На момент трагедии их мамы не было дома. Она отлучилась по делам.

— Все постращавшие крайне тяжелые. И дети, и их бабушка дедушкой получили серьезные ожоги, кроме того они надышались угарным газом. Врачи бьются за жизнь пострадавших, — сказал источник издания.

По предварительным данным, пожар случился из-за замыкания проводки. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

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