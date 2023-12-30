«Все крайне тяжелые»: Что известно о пожаре в Ростове, в котором четыре человека пострадали, один погиб

В донской столице в субботу, 30 декабря, около семи часов вечера, загорелся частный дом на Немировича-Данченко, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. В затянутый черным дымом флигель спасателям пришлось проникать через окно, так как дверь была наглухо заперта изнутри.