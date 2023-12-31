Новогоднюю елку подожгли в Таразе

В ДЧС региона сообщили, что в 08:29 поступило сообщение о пожаре по улице Толе би — гоерла новогодняя елка. Пожар был ликвидирован в 08−35. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В новостном Telegram-канале МВД РК были опубликованы кадры поджога.