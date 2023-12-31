Новогоднюю елку подожгли в Таразе

По информации полицейских Жамбылской области, в Таразе 31 декабря 2023 года в 08:29 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка первого президента. В результате оперативно проведенных мероприятий полицейские задержали 56-летнего мужчину.
Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В ведомстве отметили, что главная елка города установлена на территории историко-культурного комплекса «Көне Тараз».
В ДЧС региона сообщили, что в 08:29 поступило сообщение о пожаре по улице Толе би — гоерла новогодняя елка. Пожар был ликвидирован в 08−35. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В новостном Telegram-канале МВД РК были опубликованы кадры поджога.