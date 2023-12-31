Пять человек пострадали в аварии с Mercedes и Nissan под Воронежем

В Рамонском районе автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 34-летний местный житель, врезался в Nissan под управлением 20-летнего жителя Республики Карелия. В результате травмы получили водитель Nissan и его пассажиры: 42-летняя жительница Республики Карелия и жители Воронежа в возрасте 18, 19 и 20 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 31 декабря.