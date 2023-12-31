Пять человек пострадали в аварии с Mercedes и Nissan под Воронежем

В Рамонском районе автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 34-летний местный житель, врезался в Nissan под управлением 20-летнего жителя Республики Карелия. В результате травмы получили водитель Nissan и его пассажиры: 42-летняя жительница Республики Карелия и жители Воронежа в возрасте 18, 19 и 20 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в воскресенье, 31 декабря.
Авария произошла накануне около 18:05 на 464 км трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz при развороте и дальнейшем перестроении не убедился в безопасности совершения маневра. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Всего за последние сутки в Воронежской области зарегистрировали 116 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали восемь человек.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другом ДТП, которое случилось в областном центре. На проспекте Патриотов автомобиль Volvo под управлением 65-летнего водителя сбил пешехода. По информации полиции, 34-летний мужчина пересекал проезжую часть не по переходу, но в зоне видимости «зебры». В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда «скорой».