Новогодняя ночь обернулась для нескольких пермяков трагедией

Поздно ночью 1 января загорелся потолок в одном из домов поселка Юрла. Пять человек сумели выбраться из здания, а один погиб. В МЧС подчеркивают, что смертей можно было бы избежать — автономный пожарный извещатель, разбудил бы громким сигналом и позволил людям спастись.