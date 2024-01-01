Новогодняя ночь обернулась для нескольких пермяков трагедией

«По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходило интенсивное горение жилого дома с надворными постройками. Площадь пожара составила 187 квадратных метров. Ликвидация горения в 01 час 07 минут. К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили журналистам в ГУ МЧС. По данным URA.RU в пожаре погибли двое взрослых.
Поздно ночью 1 января загорелся потолок в одном из домов поселка Юрла. Пять человек сумели выбраться из здания, а один погиб. В МЧС подчеркивают, что смертей можно было бы избежать — автономный пожарный извещатель, разбудил бы громким сигналом и позволил людям спастись.