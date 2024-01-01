Обнаружили задымление жильцы дома после того, как сработал пожарный извещатель. «Предположительно пожар мог произойти из-за неисправности удлинителя, в который была подключена уличная гирлянда», — отметили в ведомстве.
Олег Вахитов.
Из-за гирлянды в Дюртюлинском районе сгорел дом
В ночь на 1 января по Колхозной улице в селе Ангасяк Дюртюлинского района загорелся дом, в котором проживали восемь человек, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Спустя около одного часа огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.
Обнаружили задымление жильцы дома после того, как сработал пожарный извещатель. «Предположительно пожар мог произойти из-за неисправности удлинителя, в который была подключена уличная гирлянда», — отметили в ведомстве.