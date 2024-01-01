Из-за гирлянды в Дюртюлинском районе сгорел дом

В ночь на 1 января по Колхозной улице в селе Ангасяк Дюртюлинского района загорелся дом, в котором проживали восемь человек, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Спустя около одного часа огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.