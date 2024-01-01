Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Челябинске

Молодой мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки на улице Марченко в Челябинске. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Тело 20-летнего парня обнаружили утром 1 января.
«На место выезжали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.
По данным источника chel.aif.ru, молодой человек выпал из окна подъезда на 10 этаже. Причины трагедии предстоит выяснить следователям.
Напомним, ранее трагедией обернулся праздник во дворе элитного челябинского ЖК. Приглашённый для развлечения местных жителей промышленный альпинист в костюме Деда Мороза упал с высоты 24 этажа.