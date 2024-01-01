Возможных напавших на участников военной операции задержали в Челябинске

74.ru пишет, что конфликт между двумя компаниями произошел в ночь на 1 января в одном из дворов Советского района. Издание, ссылаясь на попавшие в сети видеозаписи, пишет, что одна из групп применила против другой, где были участники военной операции с женами, дубинку и газовые баллончики.