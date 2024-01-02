В Перми прохожий спас из горящего дома шестерых человек

Накануне нового года пермяк Алексей, проходя мимо дома по улице Героев Хасана, услышал крики о помощи, раздававшиеся с балкона второго этажа.
— Я подумал, что мужчина шутит и уже вовсю празднует Новый год, — рассказал Алексей. — Но потом на балкон вышли две девочки, мужчина и две женщины. Следом за ними повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным.
Когда на вызов приехали пожарные, Алексей выбежал им навстречу. На ходу он начал стучать в окна первого этажа, громко крича о пожаре.
Пожарные спасли еще двоих человек, выведя их по лестнице на свежий воздух, при помощи спасательных устройств.
Всего на тушение пожара выезжали 20 сотрудников МЧС.
— Пожарно-спасательное подразделение выяснило, что пожар начался на лестничной площадке, между первым и вторым этажами. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание с последующим горением электрокабеля, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Задымление в подъезде обнаружила бдительная соседка, которая и сообщила об этом остальным жильцам.
Напомним, аналогичная ситуация произошла в Краснокамске, где 31 декабря загорелась кухня в квартире на первом этаже пятиэтажки по улице Победы. До приезда пожарных бдительный сосед спас из горящей квартиры двухлетнего ребенка через окно, еще 13 человек сами вышли на улицу.