В Перми прохожий спас из горящего дома шестерых человек

— Я подумал, что мужчина шутит и уже вовсю празднует Новый год, — рассказал Алексей. — Но потом на балкон вышли две девочки, мужчина и две женщины. Следом за ними повалили клубы дыма. На адреналине по решеткам первого этажа я поднялся к ним на балкон, сначала спустили детей, затем помогал спускаться остальным.