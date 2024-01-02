На пожаре в Татарстане погибли два человека

С 31 декабря по 1 января в Татарстане произошло 17 пожаров, в которых 2 человека погибли и еще один пострадал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, чаще всего их причинами становились нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращения с огнем.