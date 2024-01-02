На трассе Пермь — Екатеринбург в массовом ДТП пострадала женщина

Женщина пострадала в массовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
О происшествии, которое произошло вечером 1 января, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского округа, чьи сотрудники работали на месте аварии.
Массовое ДТП произошло на 76-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. В нём столкнулись три автомобиля: LADA Granta, LADA Priora и Toyota RAV4.
«На место выехали спасатели ГОР 3, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. По прибытию к месту вызова, спасатели и пожарные обеспечили ПБ и стабилизацию автомобилей», — рассказали в поисково-спасательной службе.
В результате массового ДТП пострадала женщина 1974 года рождения.
Сайт perm.aif.ru уточняет подробности аварии в МВД по Пермскому краю.