В горах Крыма спасли двух туристов

В Алуште с горы Парагильмен эвакуировали двух мужчин. Вечером 1 января они отправились по альпинистскому маршруту и выбились из сил, сообщили в республиканском управлении МЧС.
— В 17:25 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что два человека, передвигаясь по альпинистскому маршруту 1 — Б на горе Парагильмен, выбились из сил, дальнейшее движение самостоятельно продолжить не могут, — говорится в сообщении.
Спустя час после начала поисков туристов обнаружили. В медицинской помощи они не нуждались.
Сотрудники отряда «Крым Спас» с помощью альпинисткого снаряжения эвакуировали мужчин на безопасный участок и помогли добраться к автомобилю.