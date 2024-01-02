В горах Крыма спасли двух туристов

— В 17:25 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что два человека, передвигаясь по альпинистскому маршруту 1 — Б на горе Парагильмен, выбились из сил, дальнейшее движение самостоятельно продолжить не могут, — говорится в сообщении.