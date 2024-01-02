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Гладков: система ПВО сбила девять воздушных целей на подлете к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду российская система ПВО сбила девять воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Гладков.
ПВО
Источник: РИА "Новости"

«В городе есть повреждения в частном секторе — в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля. Информация уточняется», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью около 22:30 мск средства ПВО сбили две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее сегодня, 2 января, Гладков сообщил, что в городе четвертый раз за день сработала сирена ракетной опасности. В результате сегодняшних обстрелов города один человек погиб, 11 пострадали, сообщал губернатор.

Эрдни Кагалтынов