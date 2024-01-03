Под Кобрином водитель Toyota попал в занос и погиб, вылетев на встречку

Согласно данным ведомства, 2 января примерно в 13.30 часов 62-летний житель Бреста, находясь за рулем машины Toyota, попал в занос и вылетел на встречную полосу, где врезался в Volkswagen за рулем которого был 37-летний мужчина. В результате ДТП водитель Toyoyta погиб. Отмечается, что женщина-пассажир, находившаяся в машине, была доставлена в больницу.