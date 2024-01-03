В Красноярске 28-летний мужчина с ножом напал на супругу в магазине. Нападавшего задержали стражи порядка, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудницы магазина, которая рассказала правоохранителям, что её супруг пришёл к ней на работу, напал на неё с ножом и причинил ранение.
Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
В течение одного часа правоохранители задержали мужа пострадавшей. Сотрудники МВД выяснили, что супруги разводятся, это и стало причиной конфликта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Проводится расследование.