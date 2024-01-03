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Летевший из Москвы в Махачкалу самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет, выполнявший рейс Москва — Махачкала, совершил вынужденную посадку в Волгограде, сообщили «РГ» в пресс-службе аэропорта.

Судно, принадлежащее компании «Уральские авиалинии», приземлилось в 11:54. Изменение маршрута вызвано «техническими причинами».

На табло прилета в аэропорту Махачкалы ожидаемое время прибытия борта — 12:55.