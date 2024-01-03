Российские военные поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

«В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования “Харьковщина” в городе Харьков», — заявили в военном ведомстве.
В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.
Купянское направление
Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.
Потери украинской армии составили:
более 35 военнослужащих;три автомобиля;САУ Krab польского производства.
Краснолиманское направление
Группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Противник потерял:
около 40 человек убитыми и ранеными;два автомобиля;гаубицу Д-30.
Донецкое направление
Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).
Потери украинской армии:
не менее 310 солдат;танк;две американских БМП Bradley;три боевые бронированные машины;девять автомобилей;САУ «Мста-Б»;орудие Д-20;гаубица Д-30;станция радиоэлектронной борьбы.
Южнодонецкое направление
Группировка «Восток» отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).
Потери противника составили:
примерно 115 военнослужащих;две боевые бронемашины;три пикапа;САУ «Гвоздика».
Запорожское направление
Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.
Там уничтожены:
не менее 55 солдат;три боевые бронемашины;два автомобиля.
Херсонское направление
Группировка «Днепр» во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.
ВСУ потеряли: более 50 военнослужащих;две боевые бронемашины;три автомобиля;пусковую установку ЗРК «Бук-М1»;гаубицу Д-20.
Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.