Российские военные поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны. В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.