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Российские военные поразили ангар с авиабоеприпасами в Харькове

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, следует из сводки Минобороны. В целом за сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
Су-25 ВКС России
Источник: РИА "Новости"

«В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования “Харьковщина” в городе Харьков», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали и о ситуации на других участках фонта.

Купянское направление

Западная группировка российских войск отразила атаку штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки (Харьковская область), а также нанесла поражение живой силе противника в районе этого села и Ивановки.

Потери украинской армии составили:

более 35 военнослужащих;три автомобиля;САУ Krab польского производства.

Краснолиманское направление

Группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Противник потерял:

около 40 человек убитыми и ранеными;два автомобиля;гаубицу Д-30.

Донецкое направление

Южная группировка нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах сел Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери украинской армии:

не менее 310 солдат;танк;две американских БМП Bradley;три боевые бронированные машины;девять автомобилей;САУ «Мста-Б»;орудие Д-20;гаубица Д-30;станция радиоэлектронной борьбы.

Южнодонецкое направление

Группировка «Восток» отразила три атаки штурмовиков 127-й бригады теробороны в районе села Приютное (Запорожская область), поразила живую силу и технику в районах Новомихайловки и Урожайного (ДНР).

Потери противника составили:

примерно 115 военнослужащих;две боевые бронемашины;три пикапа;САУ «Гвоздика».

Запорожское направление

Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 118-й механизированным и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах сел Работино, Вербовое и Лукьяновское.

Там уничтожены:

не менее 55 солдат;три боевые бронемашины;два автомобиля.

Херсонское направление

Группировка «Днепр» во взаимодействии с артиллерией поразила живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в районах сел Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка.

ВСУ потеряли: более 50 военнослужащих;две боевые бронемашины;три автомобиля;пусковую установку ЗРК «Бук-М1»;гаубицу Д-20.

Силы ПВО за сутки перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и Vampire, а также сбили 15 беспилотников.