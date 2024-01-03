В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило региональное следственное управление СК РФ на сайте.
«Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещенных в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в компании «Россети Ленэнерго», энергетики уже вернули свет жителям Иннолово.
«Специалисты “Россети Ленэнерго” восстановили электроснабжение в Иннолово Ломоносовского района после повторного технологического нарушения на линии 0,4 кВ, вызванного превышением заявленной (разрешённой) мощности в связи с морозами и применением климатических систем», — сказал собеседник агентства.
По его словам, восстановлено и электроснабжение потребителей поселка Сертолово Всеволожского района Ленобласти. СУСК по региону сообщил, что также проводит проверку по ситуации с перебоями со светом в этом поселке.