В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления

«Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещенных в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии», — говорится в сообщении.