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Число погибших в результате взрывов у могилы Сулеймани в Иране выросло до 73

В результате взрывов возле кладбища в иранском городе Керман, где похоронен высший командующий Касем Сулеймани, пострадали 30 человек, передает Tansim. По данным госагентства IRNA, погибли 73 человека, 170 ранены.
Иран
Источник: Reuters

Как сообщают местные СМИ, произошло два взрыва, предположительно, взорвались канистры с бензином. «Пока неясно, был ли это взрыв газа или террористический акт», — заявил IRNA заместитель по политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Керман.

Tasnim со ссылкой на источники сообщает, что около входа на кладбище было два пакета с бомбами, которые могли взорвать дистанционо. Информацию о теракте также привело IRNA.

Сегодня, 3 января, на кладбище проходила церемония, посвященная памяти Касема Сулеймани. В этот же день в 2020 году он был убит в результате ракетного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Касем Сулеймани был руководителем элитного подразделения «Эль-Кудс», входящего в Корпус стражей исламской революции. Корпус отвечает за разведку и внешние спецоперации Ирана.

7 января 2020 года, когда проходила церемония похорон Касема Сулеймани, на улицы вышли миллионы граждан, что привело к давке, в которой погибло более 50 человек.