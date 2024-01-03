Число погибших в результате взрывов у могилы Сулеймани в Иране выросло до 73

Сегодня, 3 января, на кладбище проходила церемония, посвященная памяти Касема Сулеймани. В этот же день в 2020 году он был убит в результате ракетного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Касем Сулеймани был руководителем элитного подразделения «Эль-Кудс», входящего в Корпус стражей исламской революции. Корпус отвечает за разведку и внешние спецоперации Ирана.