В лесу Башкирии нашли тело замерзшей женщины

В Белебеевском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 68-летней местной жительницы. Женщина насмерть замерзла в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
По информации ведомства, пенсионерка потерялась неподалёку от села Метевбаш. О ее исчезновении сообщил ее муж. По его словам, супруга ушла в лес и потерялась. Мужчина пытался найти жену сам, однако все попытки были тщетны, тогда он обратился за помощью к спасателям.
На помощь выезжали спасатели из Туймазов, также в поисках принимали участие сотрудники полиции, администрации и местные жители. Последние и нашли потерпевшую с признаками переохлаждения.