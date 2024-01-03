В лесу Башкирии нашли тело замерзшей женщины

По информации ведомства, пенсионерка потерялась неподалёку от села Метевбаш. О ее исчезновении сообщил ее муж. По его словам, супруга ушла в лес и потерялась. Мужчина пытался найти жену сам, однако все попытки были тщетны, тогда он обратился за помощью к спасателям.