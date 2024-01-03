Из украинского плена вернули 248 российских военных

Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста. По его словам, офисы организации работают в Донбассе в тесном взаимодействии с местными властями и представителями российского подразделения МККК.