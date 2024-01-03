МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в министерстве обороны.
«3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <…> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — добавили в ведомстве.
Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста. По его словам, офисы организации работают в Донбассе в тесном взаимодействии с местными властями и представителями российского подразделения МККК.
В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, из них половина — на Купянском направлении.