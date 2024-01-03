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Готова ли энергосистема Беларуси к возможным нагрузкам и сбоям из-за резкого похолодания? Рассказали в министерстве

На большей части территории Беларуси установилась морозная погода, по востоку Витебской и Могилевской областей температура воздуха днем опустилась до минус 16, по юго-западной половине страны идут сильные снегопады.
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Источник: Смартпресс

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, в связи с резким похолоданием усилен контроль за объектами электросетевого комплекса.

«Энергоснабжающие организации принимают дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Организовано круглосуточное дежурство персонала, усилен контроль за работой оборудования подстанций и линиями электропередачи, подготовлены резервные источники электроснабжения», — говорится в сообщении.

К ликвидации возможных технологических нарушений готовы свыше 1,4 тысячи аварийных бригад общей численностью более 7 тысяч человек. Они укомплектованы средствами защиты, необходимыми материалами и инструментами, спецтехникой, заверили в министерстве.

Организовано взаимодействие с местными органами власти, областными подразделениями МЧС, службами Белгидромета.

ЖКХ
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