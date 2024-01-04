В Уфе при странных обстоятельствах погибли мужчина и женщина

Информация о погибших в МЧС Башкирии поступила 4 января в первом часу ночи. Силы и средства ведомства выехали на место.
По прибытии в жилом доме пожарными обнаружен прогар на полу на площади 0,5 квадратных метра. Горение потушено до прибытия.
Также в доме обнаружены погибшие 51-летний мужчина и 46-летняя женщина. Со слов родственников, последний раз погибших видели 31 декабря. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причина, время смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.