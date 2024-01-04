В Красноярском крае произошло два смертельных ДТП на загородных дорогах. Об этих трагических инцидентах сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
Первая дорожная авария произошла вечером 3 января в Емельяновском районе на 760 км трассы Р-255 «Сибирь». По данным ГИБДД, 46-летний водитель Toyota Fielder выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania.
На месте ДТП погибла 42-летняя пассажирка Toyota, а также пострадали 46-летний водитель и ещё один 14-летний пассажир. Их доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Вторая авария произошла вечером 3 января на 8 км трассы Ачинск-Ужур-Троицкое. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого был 48-летний водитель, выехал на встречку и столкнулся с BMW X5.
В результате аварии погиб водитель Hyundai, а также пострадали 45-летняя пассажирка и её трёхлетняя дочь. В автомобиле BMW никто не пострадал.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства дорожных происшествий.