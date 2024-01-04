Семья с пятимесячным ребенком застряла на железнодорожных путях: в Башкирии поезд протаранил легковушку

— В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались. Поезд продолжил движение с отставанием от графика. На движение других пассажирских поезд ДТП не повлияло, — передали в МЧС.