Семья с пятимесячным ребенком застряла на железнодорожных путях: в Башкирии поезд протаранил легковушку

Инцидент произошел около 20:50 вечера 3 января. Рядом с железнодорожной станцией «Дарьино» ВАЗ-2114 застрял на путях при переезде. В машине находились 25-летняя жительница Стерлибашевского района, ее муж и их пятимесячный ребенок.
Семья пыталась вытолкнуть машину, но их попытки оказались безуспешными. Заметив вдалеке пассажирский поезд «Орлан», супружеская пара схватила малыша и оставила авто.
Машинист электрички, шедшего по маршруту Кумертау- Уфа, применил экстренное торможение, но столкновения уже было не избежать. От удара легковушку выбросило в кювет.
— В результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры и локомотивная бригада пригородного поезда за медицинской помощью не обращались. Поезд продолжил движение с отставанием от графика. На движение других пассажирских поезд ДТП не повлияло, — передали в МЧС.