В Екатеринбурге задержали рецидивиста, обокравшего супермаркет

В полиции Екатеринбурга рассказали о поимке преступника, который обокрал сетевой супермаркет. Все случилось в магазине на улице Малышева ночью — злоумышленник проник внутрь и унес с собой больше 10 тысяч рублей. Розыском преступника занимались сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Кировского района.