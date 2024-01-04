В Екатеринбурге задержали рецидивиста, обокравшего супермаркет

В полиции Екатеринбурга рассказали о поимке преступника, который обокрал сетевой супермаркет. Все случилось в магазине на улице Малышева ночью — злоумышленник проник внутрь и унес с собой больше 10 тысяч рублей. Розыском преступника занимались сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Кировского района.
— Вскоре оперативники уголовного розыска территориального ОВД установили личность подозреваемого в хищении и задержали, — сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. — 37-летнего мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности.
Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественное преступление местный житель. Он уже признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.