На Английском проспекте при пожаре пострадали три человека

Ночью в четверг, 4 января, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Английском проспекте в доме № 31 загорелись комната, коридор и кухня. Пламя охватило 50 «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.