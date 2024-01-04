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На Английском проспекте при пожаре пострадали три человека

В 03:07 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.
МЧС
Источник: РИА "Новости"

Ночью в четверг, 4 января, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Английском проспекте в доме № 31 загорелись комната, коридор и кухня. Пламя охватило 50 «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:16. На место случившегося прибыли 22 спасателя и пять спецмашин.

Из дома эвакуировали двух людей. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.

В 03:07 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Через час пламя локализовали, ранг пожара понизили до первого номера. Спасатели ликвидировали открытое горение.

пожары
МЧС