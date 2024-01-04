Вымогатели прострелили ногу нелегальному мигранту в Нижнем Новгороде

Двое нижегородцев вывезли мужчину в гаражный массив и требовали вернуть денежный долг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
В отдел полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду из медучреждения поступила телефонограмма о мужчине с повреждениями правой ноги, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета.
Пострадавшим оказался 32-летний гражданин республики ближнего зарубежья. Он пояснил, что в шиномонтаж на проспекте Кирова, где он подрабатывал, приехали двое мужчин и его знакомая, требуя возврата денежного долга. Не получив желаемого, один из злоумышленников вытащил травмат и совершил несколько выстрелов в правую ногу жертвы.
Затем его посадили в иномарку и увезли его в гаражный массив, где конфликт перерос в драку. Пострадавший лишился имеющегося при нем мобильного телефона. Знакомая, следовавшая за ними на своем авто, привезла его обратно в здание шиномонтажа на проспекте Кирова, после чего он обратился за медпомощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками угрозыска автозаводской полиции при содействии коллег из 10 отдела УУР установлены и задержаны 32-летний и 25-летний ранее судимые нижегородцы. По словам одного из них, год назад к нему обратилась знакомая с просьбой одолжить 40 тысяч рублей, которые она впоследствии передала мигранту якобы для их увеличения путем конвертации в иностранную валюту. Позднее вернули только часть полученной суммы. Через некоторое время заемщика обнаружили в здании шиномонтажа, после чего они решили приехать к нему и потребовать возврат денег, однако мужчина отказался это сделать, из-за чего возник конфликт.
В результате у жертвы отобрали мобильник стоимостью 8 тысяч рублей.
Фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом. В настоящее время полицейские устанавливают, кому принадлежал травматический пистолет.
Пострадавший 32-летний гражданин ближнего зарубежья находится на территории РФ незаконно. В отношении него составлен административный протокол. После того, как он вылечится, будет принято решение о его выдворении с территории РФ.
Напомним, двух уроженцев ближнего зарубежья лишили гражданства РФ в Нижегородской области.