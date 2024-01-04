Вымогатели прострелили ногу нелегальному мигранту в Нижнем Новгороде

Сотрудниками угрозыска автозаводской полиции при содействии коллег из 10 отдела УУР установлены и задержаны 32-летний и 25-летний ранее судимые нижегородцы. По словам одного из них, год назад к нему обратилась знакомая с просьбой одолжить 40 тысяч рублей, которые она впоследствии передала мигранту якобы для их увеличения путем конвертации в иностранную валюту. Позднее вернули только часть полученной суммы. Через некоторое время заемщика обнаружили в здании шиномонтажа, после чего они решили приехать к нему и потребовать возврат денег, однако мужчина отказался это сделать, из-за чего возник конфликт.