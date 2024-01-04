Украли, пока пела: в Волгограде после похода в караоке женщина лишилась норковой шубы

Прошлой ночью жительница Волгограда едва не лишилась норковой шубы после похода в караоке. 3 января 47-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, волгоградка отдыхала в караоке-клубе на улице Рокоссовского. Собираясь домой, она не нашла в гардеробе свою норковую шубу.
Подозреваемого в краже удалось найти быстро. Оперативники задержали 47-летнего мужчину. Шуба была найдена и возвращена ее обладательнице.
— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в региональной полиции.