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Украли, пока пела: в Волгограде после похода в караоке женщина лишилась норковой шубы

У волгоградки из гардероба караоке украли норковую шубу.
Источник: Комсомольская правда

Прошлой ночью жительница Волгограда едва не лишилась норковой шубы после похода в караоке. 3 января 47-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, волгоградка отдыхала в караоке-клубе на улице Рокоссовского. Собираясь домой, она не нашла в гардеробе свою норковую шубу.

Подозреваемого в краже удалось найти быстро. Оперативники задержали 47-летнего мужчину. Шуба была найдена и возвращена ее обладательнице.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — отметили в региональной полиции.