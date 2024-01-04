МИД Ирака назвал удар БПЛА по штаб-квартире ополчения в Багдаде «опасной эскалацией»

«МИД выражает свое решительное осуждение нападения на одну из штаб-квартир иракских сил безопасности в Багдаде. Атака на подразделение, связанное с главнокомандующим Вооруженными силами [Ирака] и подчиняющееся государству, является опасной эскалацией», — отмечается в тексте.
«Ирак оставляет за собой право занять твердую позицию и принять все меры для сдерживания тех, кто попытается посягнуть на его территорию и его силы безопасности», — подчеркивается в заявлении.
Ранее информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджабаа» и его сторонник погибли в результате удара беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».
В «Хезболлах ан-Нуджабаа» подтвердили гибель своего командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде. Свою очередь официальный представитель главнокомандующего Вооруженными силами Ирака генерал Яхья Расул также возложил ответственность за удар на коалиционные силы, возглавляемых США.
26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.