МИД Ирака назвал удар БПЛА по штаб-квартире ополчения в Багдаде «опасной эскалацией»

Ранее информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности сообщил, что один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджабаа» и его сторонник погибли в результате удара беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали. Погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».