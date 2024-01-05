Cанаторий «Криница» горел под Минском

МИНСК, 5 янв — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на территории санатория «Криница», находящегося в агрогородке Ждановичи Минского района, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, прибывшие подразделения спасателей обнаружили задымление в парильном помещении сауны. В момент возникновения пожара там находилось восемь человек.
В результате случившегося пострадавших нет. Причина возникновения огня устанавливается.
В МЧС отметили, что возгорание было обнаружено системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния».
Ранее стало известно о первом в наступившем году промышленном пожаре. Он произошел в Жодино 1 января в 8:40.
Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение двух зданий, в которых производятся губки и бильярдные столы. Площадь пожара составила 110 кв. м.
В этот же день спасателям пришлось тушить жилой дом в деревне Кабановка Жлобинского района Гомельской области. На месте происшествия были обнаружены двух погибших, личности которых устанавливаются, равно как и причины пожара.