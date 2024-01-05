Бойцы ЧВК «Вагнер» мстят обидчикам участника СВО из Челябинска

По его словам, бойцы «Вагнера» поджидают подозреваемых у квартир в Челябинске, которые недавно избили участников специальной военной операции. Он также отметил, что если государство не пресечет преступность, это сделают обычные граждане, особенно когда речь идет о преступлениях против участников спецопераций.