В Челябинске бойцы частной военной компании «Вагнер» отомстили за избиение ветерана специальной военной операции. Об этом сообщил Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР.
По его словам, бойцы «Вагнера» поджидают подозреваемых у квартир в Челябинске, которые недавно избили участников специальной военной операции. Он также отметил, что если государство не пресечет преступность, это сделают обычные граждане, особенно когда речь идет о преступлениях против участников спецопераций.
По информации URA.RU, мужчины пришли к дому Руслана С., не зная, что подозреваемый уже задержан и находится в изоляторе временного содержания. В полиции заявили, что ситуация под контролем и предпринимаются меры по недопущению противоправных действий.
В ночь на первое января на одной из улиц Советского района города Челябинска произошло нападение на бойцов специальной военной операции и их супруг. Полиция задержала троих человек, устроивших потасовку с ветеранами. Один из нападавших является несовершеннолетним.
Двух братьев, участников конфликта, суд отправил под домашний арест. В пресс-службе Следственного комитета заявили, что расследование находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Пятый участник конфликта был приговорен к двум годам условного срока за кражу денег с банковской карты и дважды привлекался к уголовной ответственности.