Навигатор завел водителя в озеро под Минском: машина едва не утонула

МИНСК, 5 янв — Sputnik. На озере в населенном пункте Хатежино под Минском машина ушла под лед, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение спасателям поступило от очевидца.
«Прибывшие подразделения МЧС установили, что на замерзшем водоеме на расстоянии около 50 м от берега находится легковой автомобиль, частично погруженный в воду», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Спасатели увидели, что на заднем сиденье машины сидел водитель, которому не удалось самостоятельно выбраться из авто, застрявшего во льдах. Работники МЧС с помощью лебедки и досок сумели вытащить автомобиль из водоема.
Мужчина рассказал спасателям, что ехал по навигатору и не заметил впереди озеро. После того, как он уже проехал по нему 50 метров, машина стала уходить под лед.
На видео можно рассмотреть действия спасателей, которые прорубили лед топорами, зафиксировали под колесом иномарки доску и вытащили ее из озера лебедкой.
Машина визуально практически не пострадала. Владельца автомобили на месте осмотрели медики, от госпитализации он отказался.