На площади Калинина большегруз протаранил столб

В Калининграде на площади Калинина грузовик врезался в столб. Об этом сообщил очевидец в сообществе автомобилистов в «ВКонтакте».
ДТП произошло утром в пятницу, 5 января. Подробности не приводятся, о пострадавших не сообщается.
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В Калининграде на площади Калинина грузовик врезался в столб. Об этом сообщил очевидец в сообществе автомобилистов в «ВКонтакте».
ДТП произошло утром в пятницу, 5 января. Подробности не приводятся, о пострадавших не сообщается.