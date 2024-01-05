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На площади Калинина большегруз протаранил столб

У «Вкусно — и точка» образовалась пробка.
Источник: Клопс

В Калининграде на площади Калинина грузовик врезался в столб. Об этом сообщил очевидец в сообществе автомобилистов в «ВКонтакте».

ДТП произошло утром в пятницу, 5 января. Подробности не приводятся, о пострадавших не сообщается.

ГИБДД