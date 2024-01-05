Трясло, трясет и будет трясти: в 2023 году в Казахстане произошло более 1000 землетрясений

«В целом в среднестатистическом плане сейсмическая активность находится в доверительном интервале. На основании сбора мировых исторических данных было определено, что среднее число зарегистрированных землетрясений различной магнитуды следующее: землетрясений планетарного масштаба (с магнитудой более 8) на земном шаре происходит 1−2 единицы, регионального масштаба (магнитудой 7−8) — 15−20 единиц, а сильных землетрясений локального масштаба (магнитудой 6−7) — до 100. Например, за 2023 год таких землетрясений магнитудой более 6,6 было зафиксировано в мире всего 40. Если придерживаться этой статистики, то утверждать о повышении сейсмической активности на всем земном шаре будет неправильно», — сказала Наталия Суровцева.