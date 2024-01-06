Задержан мужчина, пытавшийся совершить диверсию в Челябинской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, который пытался устроить диверсию на одном из объектов Минобороны в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что попытка диверсии была совершена в январе 2024 года. Гражданин России был завербован через соцсети и действовал по заданию спецслужб Украины. Также установлена причастность мужчины к поджогам различных объектов на территории Дагестана в ноябре и декабре 2023 года.
При задержании у мужчины были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами. Собранные материалы переданы в Следственный комитет РФ.