Задержан мужчина, пытавшийся совершить диверсию в Челябинской области

Уточняется, что попытка диверсии была совершена в январе 2024 года. Гражданин России был завербован через соцсети и действовал по заданию спецслужб Украины. Также установлена причастность мужчины к поджогам различных объектов на территории Дагестана в ноябре и декабре 2023 года.