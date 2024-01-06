Пока восстановить нельзя: в МЧС прокомментировали ЧП с понтонным мостом в Полесском районе

«Погодные условия не позволяют вести восстановительные работы. Для ликвидации последствий аварии привлечена группировка сил и средств от РСЧС в количестве: 24 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России: 18 человек личного состава, 6 единиц техники. В посёлках организованы круглосуточные дежурства пожарных расчётов, оснащённых мотопомпами в целях обеспечения пожарной безопасности. Чтобы переправить огнеборцев с пожарно-техническим вооружением через реку, сотрудникам МЧС России на плавсредствах пришлось буквально сражаться с потоком льда, ломая его подручными средствами», — рассказали в ведомстве.