В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с двумя грузовиками

В Емельяновском районе днём 6 января на 764 километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель ВАЗ 1977 г.р., двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Foton, за рулём которого находился водитель 1979 г.р. После этого автомобили врезались в грузовик Mercedes под управлением мужчины 1955 г.р. Все три автомобиля после ДТП съехали в кювет.