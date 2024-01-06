В Красноярском крае два человека погибли в ДТП с двумя грузовиками

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном МВД.
В Емельяновском районе днём 6 января на 764 километре трассы Р-255 «Сибирь» водитель ВАЗ 1977 г.р., двигаясь со стороны Красноярска в сторону Ачинска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Foton, за рулём которого находился водитель 1979 г.р. После этого автомобили врезались в грузовик Mercedes под управлением мужчины 1955 г.р. Все три автомобиля после ДТП съехали в кювет.
В ДТП погибли водитель ВАЗа и женщина 1980 г.р. Подросток 2009 г.р., находившийся в отечественной легковушке, и водители грузовиков госпитализированы.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. На место выехали криминалисты краевого Главка МВД с оборудованием.
Ранее сообщалось о том, что в первый день нового года в Красноярском крае произошо 69 ДТП.