В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления

Как рассказал в своем Telegram глава округа Григорий Артамонов, решение о режиме ЧС было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую входят в том числе сотрудники МЧС и работники прокуратуры. По его словам, это позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации ЧП.