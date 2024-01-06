Делу о жестоком избиении школьницы в Нижнем Тагиле присвоили особый статус

Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН, их также хотят временно изолировать. А в отношении родителей Рашада и Камала возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Вся актуальная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.