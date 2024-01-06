Литовская таможня не пропустила 180 килограммов сушеных мухоморов из Беларуси

Так, в литовском ведомстве сообщили, что 10 заказных отправлений из Беларуси с сушеными грибами были задержаны Вильнюсской территориальной таможней. Всего из Беларуси пытались отправить в Литву более 181 килограмма сушеных грибов общей стоимостью свыше 960 евро.