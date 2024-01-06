Литовская таможня не пропустила 180 килограммов сушеных мухоморов из Беларуси

Литовские таможенники не пропустили через границу груз с сушеными мухоморами из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Литовской таможни.
Так, в литовском ведомстве сообщили, что 10 заказных отправлений из Беларуси с сушеными грибами были задержаны Вильнюсской территориальной таможней. Всего из Беларуси пытались отправить в Литву более 181 килограмма сушеных грибов общей стоимостью свыше 960 евро.
При этом таможенная лаборатория подтвердила, что в посылках содержались сушеные мухоморы. Грибы в Литву не пропустили.
Таможня Литвы не пропустила из Беларуси почти 200 кило сушенвых мухоморов. Фото: lrmuitine.lt.
— Пересылка мухоморов становится опасной тенденцией, — прокомментировали в литовской таможне.
Напомним, минувшим летом Минздрав запретил ввозить и продавать в Беларуси продукцию, содержащую мухоморы. Но еще белорус потерял связь с реальностью, когда съел пищевую добавку из мухоморов.