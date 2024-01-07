Бабушка с внучкой погибли при пожаре в Хабаровске

Пожар в частном одноэтажном доме на улице Наречной в Хабаровске, произошедший минувшей ночью, унёс жизни двух человек — 82-летней бабушки и её восьмилетней внучки. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Екатерина Потворова, в настоящее время причины возгорания устанавливаются.
— Вызов о возгорании в пожарно-спасательную службу краевого центра поступил около половины первого ночи. В ходе тушения была обнаружена женщина без признаков жизни. Её внучку бригада скорой помощи на месте пыталась реанимировать, но, к сожалению, все усилия оказались тщетны. Старшей девочке 2011 года рождения удалось спастись, она выбралась из дома через окно, медицинская помощь ей не потребовалась, — рассказала Екатерина Потворова.
— По предварительным данным очаг находился на веранде дома, где были установлены несколько обогревателей, также рядом располагался бойлер. Что привело к возгоранию: аварийный режим работы электросети, тепловое воздействие от обогревателей или иная причина, теперь предстоит установить экспертам, — отметила Потворова.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Контроль за ходом расследования взяли на себя сотрудники прокуратуры Индустриального района города Хабаровска. Также правоохранители проводят проверку исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.