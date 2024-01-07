Бабушка с внучкой погибли при пожаре в Хабаровске

— Вызов о возгорании в пожарно-спасательную службу краевого центра поступил около половины первого ночи. В ходе тушения была обнаружена женщина без признаков жизни. Её внучку бригада скорой помощи на месте пыталась реанимировать, но, к сожалению, все усилия оказались тщетны. Старшей девочке 2011 года рождения удалось спастись, она выбралась из дома через окно, медицинская помощь ей не потребовалась, — рассказала Екатерина Потворова.