Неизвестные выстрелили в окно жилого дома во Фрунзенском районе

Вечером 6 января в полицию Фрунзенского района обратилась 56-летняя женщина и сообщила о том, что неизвестные во дворе дома 43 по Дунайскому проспекту стреляли из пневматического пистолета и попали в окно ее квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.