На трассе М-12 из Казани в Москву стоят гигантские очереди на АЗС

При этом на самой автомагистрали пока работают не все запланированные по проекту АЗС, из-за чего действующие заправки не справляются с потоком заезжающих. Кроме того, АЗС на М-12 — чуть ли не единственные места, где можно съехать с самой трассы и постоять, отдохнуть, не мешая потоку.