На трассе М-12 из Казани в Москву стоят гигантские очереди на АЗС

Очевидцы в социальных сетях пишут, что иногда, чтобы заправить автомобиль, приходится ждать по часу и более. Из-за этого растут автопробки в правом ряду, так как «хвост» из автомобилей вылезает на саму скоростную магистраль. Это создаёт неудобства людям, а так же увеличивает риск аварий.
Чем вызван такой ажиотаж — пока официальных данных нет. Однако, как предполагают сами автовладельцы, новогодние и рождественские каникулы спровоцировали бум автотуризма на новой магистрали. Тысячи семей отправились из Москвы в Казань, Нижний Новгород, Муром, Арзамас и наоборот — из городов Поволжья люди поехали на выходные в Москву.
При этом на самой автомагистрали пока работают не все запланированные по проекту АЗС, из-за чего действующие заправки не справляются с потоком заезжающих. Кроме того, АЗС на М-12 — чуть ли не единственные места, где можно съехать с самой трассы и постоять, отдохнуть, не мешая потоку.
Со временем, когда заработают все заправочные и рекреационные комплексы, проблема будет решена. Ну, а пока сотрудники заправок и «Росавтодора» пытаются организовать движение так, чтобы автомобили равномерно распределялись по территориям АЗС, не создавая помех участникам движения.