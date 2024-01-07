В Челябинской области иностранец попался на незаконном пересечении границы

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, нарушение выявили сотрудники Управления по вопросам миграции. Иностранец пытался получить разрешение на работу в России. Однако правоохранительным органам удалось установить, что гражданин на самом деле въехал в страну незаконно.
Как выяснилось, до этого мужчине не разрешили въезд на территории РФ. Однако в своей родной стране он умышленно поменял паспорт и тем самым изменил информацию о себе в анкете. С подложными данными он собирался получить разрешение на работу в регионе.
«Приговором Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга нарушитель Государственной границы Российской Федерации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Всего, по данным областного полицейского Главка, в 2023 году иностранцы пытались 43 раза незаконно пересечь границу России.