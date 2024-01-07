На станции Инская в Новосибирске ликвидировали утечку газа из цистерны

В Новосибирске на ж/д станции Инская произошла утечка газа из цистерны. Информация об этом поступила вечером 6 января.
— В 21.45 было обнаружено истечение газового конденсата на станции Инская. Силами Западно-Сибирской железной дороги цистерна отбуксирована на тупиковый путь. В 01.30 7 января сотрудники Новосибирского центра «Экоспас» ликвидировали утечку, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Устранили утечку 13 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники. Угрозы жилым домам и населению нет, на движение поездов авария не повлияла.
Напомним, 22 декабря утечка метана произошла на Гусинобродском шоссе.